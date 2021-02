© Copyright : Le360

Mohamed Benabdelkader, ministre de la Justice, a lancé en grande pompe ce vendredi 26 février 2021, à Rabat la mise en œuvre de la transformation digitale du système judiciaire au Maroc, un chantier auquel un investissement de plusieurs dizaines millions de dirhams sera consacré.

Le ministre de Justice, dans une déclaration pour le360, à propos de la mise en œuvre de la transformation digitale du système judiciaire au Maroc a expliqué que "Cette digitalisation élargie est basée sur 22 projets qui vont du portail intégré pour l'accès à la justice jusqu'à la plate-forme d'aide à la prise de décision, en passant par les portails liés au procès numérique, à l'exécution des peines privatives de liberté et aux procès-verbaux des audiences électroniques".

Ce chantier va reposer sur six piliers de modernisation, dont le portail intégré pour l'accès à la justice, celui de l'échange électronique des documents, la numérisation des décisions judiciaires et de leur exécution et la diffusion de l'information juridique et judiciaire, a ajouté Mohamed Benabdelkader.

"On va passer d'un système de la justice basée sur le papier à celui d'une justice basée sur le numérique, celui-ci étant plus efficace et plus transparent", a estimé le ministre.

Ce grand chantier, auquel contribuera financièrement l'Union européenne, va s'étaler sur cinq ans, et doit être prêt en 2026.