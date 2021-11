Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et son homologue sierra-léonais, David J. Francis, lors d'une visite à Rabat le 25 novembre 2021.

© Copyright : Brahim Mousaaid /Le360

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a rendu un hommage à la Sierra Leone pour son soutien à la marocanité du Sahara, un acte qui s’est matérialisé dernièrement par l’ouverture d’un consulat général de ce pays à Dakhla, la perle des Provinces du Sud du Royaume.

C’est au terme d’un entretien à Rabat, ce jeudi 25 novembre 2021, avec son homologue sierra-léonais, David J. Francis, que le ministre marocain des Affaires étrangères a salué la position de ce pays ami et fidèle. «Notre rencontre a été très positive», a souligné le ministre, indiquant que les sujets évoqués ont concerné plusieurs domaines, notamment la consultation et la concertation politiques et diplomatiques ainsi que les moyens susceptibles de consolider la coopération bilatérale dans tous les domaines. «Nous avons convenu de réunir prochainement la commission mixte de coopération», a fait savoir le chef de la diplomatie marocaine.

Nasser Bourita a par ailleurs souligné le grand intérêt qu’accorde le roi Mohammed VI à la paix et à la stabilité dans la région du fleuve Mano, qui regroupe la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée Conakry. «Nous reconnaissons l’appui que le Souverain a accordé à cette région pour qu’elle retrouve le calme, la stabilité et la sécurité», a déclaré David J. Francis.

Les entretiens ont porté également sur le soutien que sollicite la Sierra Leone auprès du Maroc pour devenir, en 2023, membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Sur ce point, le chef de la diplomatie sierra-léonaise a invité le Maroc à appuyer cette candidature.

David J. Francis a par ailleurs remercié le Maroc et le roi Mohammed VI pour l’envoi d’un message de compassion et de condoléance au chef de l’Etat sierra-léonais suite à l’explosion récente d'un dépôt de carburant dans la capitale Freetown qui a fait de nombreuses victimes. «Ce message de solidarité nous a touchés», a-t-il affirmé.

L’hôte du Maroc a réaffirmé le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume. Dans le cadre de la coopération bilatérale, Freetown et Rabat ont décidé de poursuivre l’examen d’une série de projets à mettre en œuvre en commun.