Dans une interview accordée à la chaîne de télévision israélienne Kan, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël estimant que son timing «était approprié».

Il s’agit du premier entretien de l’histoire d’un responsable marocain avec une chaîne de télévision israélienne. Nasser Bourita était l’invité de Kan Tv à l’occasion de l’annonce par le Royaume du rétablissement des relations diplomatiques avec Israël. C’est «une décision souveraine, basée sur la nature des relations entre le Maroc et les juifs en général comme l’attestent les relations entre le Roi Mohammed VI et les Israéliens d’origine marocaine et entre le Royaume et Israël en particulier», a expliqué le ministre des Affaires étrangères.



Bourita a par ailleurs rappelé que le Maroc reconnaît Israël depuis les années 1990, «jamais au détriment de la cause palestinienne ni au détriment de la paix». Pour lui, cette nouvelle situation sera plutôt utile à la paix: «nous espérons que ce sera un pas en faveur de la solution à deux Etats et de la stabilité dans la région.»

Le responsable gouvernemental a souligné que «les points mentionnés dans le communiqué du Cabinet royal seront pleinement mis en œuvre, notamment l’ouverture d’une ligne de vols directs entre les deux pays, la réouverture des bureaux de liaison et le retour des relations diplomatiques.»



En réponse à une question, à la fin de l’interview, Bourita n’a pas exclu un déplacement officiel en Israël. «Tout est possible et si c’est le cas, je viendrai vous rendre visite au studio», a-t-il déclaré.