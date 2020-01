Vidéo. Mauritaniens et Marocains débattent du processus de régionalisation

La capitale mauritanienne abrite, les lundi 13 et mardi 14 janvier, une rencontre sur la régionalisation. Ayant pour thème "La gouvernance des régions en Mauritanie et au Maroc", cette rencontre constitue un nouveau jalon dans la coopération entre Maroc et la Mauritanie.