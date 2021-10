Des éléments du commando des forces spéciales de la Marine Royale lors des entrainements portants sur les interventions tactiques de contrôle et d'inspection, le 21 octobre 2021, à Sidi Kankouch.

L’ambassade des Etats-Unis à Rabat, a dévoilé, ce vendredi 29 octobre 2021, une vidéo de l’inauguration de la tour d’entraînement à la descente en rappel, d’une hauteur de plus de 15 mètres, à l’école de plongée de la Marine Royale à Sidi Kankouch, près de Ksar Seghir. Les images.

«Nous étions à Sidi Kankouch la semaine dernière, avec nos partenaires marocains, pour inaugurer officiellement une nouvelle tour de rappel de 15 mètres de haut et un centre de formation pour les conteneurs maritimes», écrit l’ambassade américaine sur sa page Facebook, cité par le forum Far-Maroc.

«Les équipes de construction des marines américaine et marocaine ont travaillé ensemble pour créer ces nouveaux outils de formation qui amélioreront notre capacité commune à contrer les menaces régionales, telles que la navigation illégale et la contrebande», poursuit la même source.

Lors de l’inauguration de cet important outil de formation pour les forces spéciales de la Marine Royale le 21 octobre dernier, le lieutenant-colonel Teremuura Shamel, chef du bureau de la coopération sécuritaire à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, avait affirmé que «ce projet est encore un autre exemple de la relation étroite qu’entretiennent les forces armées américaines et marocaines», ajoutant que «nous travaillons constamment ensemble pour nous entraîner et nous préparer à tous les risques qui pourraient menacer la stabilité régionale».

«Le Maroc est un partenaire vital des Etats-Unis dans plusieurs domaines sécuritaires», avait souligné dans un communiqué, l’ambassade américaine. «Le Maroc participe annuellement à plus de 100 engagements militaires avec les Etats-Unis, y compris l’African Lion. Le Maroc est également un partenaire majeur dans les programmes américains d’éducation et de formation internationales militaires et les programmes de vente militaire à l’étranger», avait indiqué la même source.