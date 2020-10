© Copyright : Le360

Le Maroc a salué l'accord de cessez-le-feu signé à Genève entre les différents protagonistes en Libye, et exprimé sa volonté de continuer d’aider les Libyens jusqu'à la réussite de la prochaine phase politique dans leur pays.

«L'accord de cessez-le-feu constitue une heureuse nouvelle et un développement important devant conduire à la paix en Libye», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, samedi soir à Rabat, au terme d'une réunion avec le président du Parlement libyen (proche du maréchal Haftar), Saleh Aguila. Ce dernier constitue un des éléments clés de l'échiquier politique libyen.

«Suite à l'accord sur le cessez-le-feu, nous félicitons toutes les parties et l'ONU pour ce nouvel acquis en invitant l'ensemble des intervenants à respecter ses dispositions», a affirmé Nasser Bourita.

Et d'ajouter que le Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, ne ménagera aucun effort pour réussir les prochaines étapes du dialogue inter-libyen. «C'est une demande que nous formulons», a répondu Saleh Aguila.

Le président du Parlement libyen a précisé que les parties libyennes ont choisi la ville de Sytre comme siège du pouvoir exécutif transitoire.

«La vie du pouvoir exécutif transitoire est répartie en trois phases», a-t-il souligné. «La première étape consiste à unifier les institutions libyennes et à fournir les besoins nécessaires aux citoyens libyens. La seconde manche portera sur l'élaboration des règles constitutionnelles et juridiques. La dernière phase aura trait à la tenue des élections législatives et présidentielles».