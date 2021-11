© Copyright : le360

Le Vietnam et le Maroc ont exprimé leur volonté de consolider davantage leurs liens politiques et économiques, vendredi soir à Rabat, à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cette célébration a été organisée au théâtre Mohammed V en présence de nombreuses personnalités politiques et diplomatiques ainsi que des proches d'anciens résistants marocains qui ont combattu en 1961 aux côtés du Vietnam.

De ces combattants marocains -qui ont été rapatriés au Maroc en 1972 par feu le roi Hassan II- l'ambassadrice du Vietnam, Dang Thi Thu Ha, a dit dans une allocution que son pays et le Maroc partagent une longue histoire, car les anciens combattants marocains et leurs familles "représentent un témoignage vivace et éclatant de l'histoire partagée entre le Vietnam et le Maroc".

"Les célébrations d’aujourd’hui sont un moyen d'afficher notre profonde détermination à développer davantage nos relations d'une manière plus profonde et plus globale", a déclaré l'ambassadrice, avant d'exprimer sa "gratitude déférée à la mémoire de feu Sa Majesté le roi Hassan II pour avoir permis aux familles mixtes maroco-vietnamiennes de rentrer dans le pays de leurs ancêtres, le Maroc, et de leur avoir octroyé tous les moyens pour réintégrer facilement la société marocaine".

De nombreux témoignages recueillis par Le360 lors de la cérémonie ont eux aussi mis en exergue cette relation historique. Outre l'ambassadeur de Pologne au Maroc, Kryzstof Karwowski qui a exprimé, en marge de la célébration, son vœu de donner un nouvel élan à la relation de son pays avec le Maroc, d'autres récits ont été racontés notamment par une artiste peintre marocaine, qui a vécu dix ans au Vietnam, et par une citoyenne marocaine dont la mère est Vietnamienne, ont souligné "la fraternité et l'amitié" qui lient les deux pays.

Le président de l'Association d'amitié Maroc-Vietnam, Mostapha El Ktiri, haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, a livré, de son côté, les grandes lignes de la relation avec le Vietnam, rappelant l'histoire des anciens soldats marocains tombés sur le champ de bataille pour la libération de ce pays.

La cérémonie au théâtre Mohammed V a été agrémentée par un défilé de mode (cafetans, djellabas et robes vietnamiennes), des exercices de sport de combat et de la musique animée par deux orchestres, l'un du Maroc et l'autre du Vietnam.