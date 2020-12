Vidéo. Le Bahreïn ouvre son consulat à Laâyoune, un autre gage de solidarité avec le Maroc

© Copyright : Le360

Les ministres des Affaires étrangères du Maroc et de Bahreïn, Nasser Bourita et Abdellatif Bin Rashid Al Zayani, ont inauguré, ce lundi, à Laâyoune le siège du consulat général de ce pays du Golfe, sous le signe de la "forte et franche solidarité entre les deux pays".