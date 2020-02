© Copyright : DR

La direction du PJD tiendra sa réunion mensuelle, samedi 29 février, à Laâyoune. Voici les thèmes de cette réunion dans le chef-lieu du Sahara marocain, dont les travaux seront ouverts par un exposé de Mustapha El Khalfi.

Lors de sa réunion hebdomadaire, hier, lundi 24 février à Rabat, les membres du secrétariat général du PJD ont arrêté les thématiques qui seront abordées lors de sa réunion mensuelle qui se tient samedi prochain, à Laâyoune.

Mustapha El Khalfi, membre de la direction de ce parti, et ex-ministre de la Communication, ouvrira les travaux de cette réunion par un exposé sur l’évolution du dossier du Sahara. Selon le site officiel du PJD, un second exposé sera consacré au modèle de développement des provinces du Sud, et un troisième exposé sera d’ordre organisationnel.

Lors de ce déplacement au Sahara, les membres de la direction du PJD comptent organiser des rencontres avec les habitants des trois régions du Sud et effectuer des visites sur le terrain.