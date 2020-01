© Copyright : DR

En mars 1979, à la suite des Accords de Camp David, l'Égypte a été expulsée de la Ligue Arabe à l’instigation de pays "frères" se revendiquant du «Front du Refus», dont l’Algérie qui a été magistralement corrigée par feu le président Anouar Sadate.

Dans son discours historique devant le Parlement égyptien, suite au bannissement de son pays accusé de «haute trahison» envers la «Ouma», il a magistralement démasqué, un après l’autre, les membres dudit «Front de la Fermeté et de la confrontation», en l’occurrence l’Algérie, la Libye, la Syrie et le Sud-Yémen.

Dans ce discours, le rôle algérien central dans le soutien au polisario est fustigé par feu le président égyptien, qui a dévoilé la rivalité féroce entre la Libye de Mouammar Kadhafi et la Syrie de Hafed El Assad pour récupérer le front séparatiste, à la faveur de leurs manoeuvres anti-marocaines, particulièrement l’intégrité territoriale du Royaume.

Autre contradiction relevée par feu Sadate, le rangement d’Alger, de Tripoli et de Damas aux côtés de l’Union soviétique contre l’Afghanistan, autre pays musulman.

Une position qualifiée de «farce» par l’ancien président égyptien qui, à l'opposé de Jamal Abdel-Nasser, ancien soutien inconditionnel d'Alger contre le Maroc, notamment lors de la Guerre des Sables (1963), a pu au moins libérer la péninsule du Sinaï, occupée par Israël depuis 1967.