Le Conseil des communautés israélites du Maroc, par la voix de son secrétaire général, Serge Berdugo, a rendu un vibrant hommage au roi Mohammed VI à l'occasion du 21e anniversaire de l'intronisation du souverain.

Dans un entretien avec Le360, Serge Berdugo a ainsi présenté, au nom des juifs du Maroc, ses vœux les plus chaleureux au roi Mohammed VI, Commandeur des croyants.

Serge Berdugo qui a été l’ancien ministre du Tourisme du gouvernement dirigé par feu Karim Lamrani (1993-1995) s'est longuement arrêté sur les réalisations accomplies depuis le début du règne du roi Mohammed VI, citant notamment la nouvelle constitution, le processus démocratique, le développement économique notamment au niveau des infrastructures (avec le port Tanger-Med en particulier), les énergies renouvelables, ainsi que la coopération Sud-Sud dont celle avec plusieurs pays du continent.

Il a en outre souligné l'intérêt particulier qu'accorde le roi à "la communauté juive marocaine" établie au Maroc et dans le monde entier.

Serge Berdugo a également loué la décision du roi relative à la réhabilitation, dès 2010, de cimetières où reposent des juifs du Maroc et des synagogues dans l’ensemble du Royaume, une première dans le monde arabo-musulman.

En effet, ce sont plus de 80 cimetières et 20 synagogues qui ont réhabilités, et Serge Berdugo a annoncé qu’il rédigeait actuellement un ouvrage comportant une série de témoignages à destination du souverain, émanant d'hommes politiques, installés partout dans le monde dont les Etats-Unis et des pays d’Europe.

"Le Maroc est fort, par le monde, de quelque 1,5 million de juifs marocains. Ils sont tous des ambassadeurs pour les causes du Royaume", a souligné le secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc.