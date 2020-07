© Copyright : Le360

L'Union socialiste des forces populaires (USFP) se prononce en faveur de l'instauration du scrutin uninominal majoritaire à un tour, en remplacement du mode de scrutin proportionnel de liste, un système actuellement en vigueur depuis 2002. Les explications de son premier secrétaire, Driss Lachgar.

Le parti socialiste n'en fait pas son véritable cheval de bataille pour les élections de 2021, mais il aspire tout de même à son retour sur la scène politique. «L'USFP a une préférence pour le système uninominal, car il assure une proximité avec les électeurs et élit les candidats selon leurs compétences», a affirmé, dans un entretien avec Le360, le premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachgar.

L'USFP a présenté au ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, un mémorandum contenant des propositions au sujet des prochaines échéances électorales. Les trois partis de l'opposition (PPS, Istiqlal et PAM) ont présenté, quant à eux, un cahier revendicatif commun.

Si l'on comprend bien la pensée de Driss Lachgar, le scrutin proportionnel de liste favorise le parti islamiste du PJD.

«Puisque le mode de scrutin proportionnel de liste actuel sera vraisemblablement maintenu, a ajouté Lachgar, il est impératif d'entourer les scrutins de 2021 (municipales, législatives, régionales et des représentations professionnelles d'un climat de transparence, de crédibilité et de neutralité».

Selon Driss Lachgar, il faut rompre avec les mauvaises pratiques du passé, tels que la corruption et l'achat des voix et l'économie de rente. «Nous voulons, a-t-il martelé, rétablir la confiance des citoyens, des jeunes envers leurs institutions, mettre fin à la désaffection et augmenter le taux de participation».

Le parti de la Rose prône en outre des listes régionales réservées aux jeunes et aux femmes, ainsi que l'inscription automatique sur le registre électoral de tous les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans en 2021.

En ce qui concerne le jour du scrutin, l'USFP propose, à l'instar des autres partis politiques, que l'opération du vote se déroule un mercredi de la semaine au lieu du vendredi habituel.