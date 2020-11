Vidéo. El Guerguerat: l'Algérie et le polisario de plus en plus isolés dans le monde, selon un universitaire marocain

Après la sécurisation de la zone d'El Guerguerat, le Maroc a reçu des messages de soutien de la part de nombreux pays et d'organisations, qui ont ainsi dénoncé et isolé sur la scène internationale les séparatistes et leurs maîtres d'Alger.

"A l'instar de l'ensemble des Marocains, les professeurs et le monde universitaire en particulier expriment après le rétablissement de l'ordre à El Guerguerat leur satisfaction, suite aux décisions sages et audacieuses entreprises par le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'état-major général des Forces armées royales", a affirmé Jamal Eddine Hani, doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat. "Les FAR ont fait preuve d'un grand professionnalisme, une attitude inédite jamais vue dans une situation de grande de tension de part le monde", a-t-il expliqué, ajoutant qu'"aucune arme n'a été utilisée pour chasser les adversaires de l'intégrité territoriale". Jamal Eddine El Hani a illustré l'isolement dans lesquels se sont placés les adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc par les nombreux messages de soutien envoyés au Maroc, le dernier en date étant celui de l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Le Roi Mohammed VI reçoit un appel de l'Émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani Lors d'une conversation téléphonique avec le souverain, l'Emir du Qatar a exprimé hier, lundi 16 novembre 2020, "son soutien au Royaume du Maroc dans les mesures qu'il entreprend pour la défense de la sécurité de ses territoires et ses citoyens". Le doyen de la faculté des lettres a également évoqué la conversation téléphonique qu'a eue le souverain, en ce même lundi, avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini