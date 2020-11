© Copyright : Le360

Pour consolider l'intégrité territoriale du Maroc, le souverain a tracé, dans son discours à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte, une feuille de route qui fera des provinces sahariennes un véritable pôle de développement économique, ouvert sur l'Atlantique et l'Afrique.

Commentant les principaux axes de ce discours, le politologue Jilali Adnani, interrogé par Le360, a estimé que ce développement tous azimuts est conforté par le fait que le Maroc a usé de son droit de délimitation de ses frontières maritimes, dont celle de sa façade Atlantique, face aux îles espagnoles des Canaries.

Le port de Dakhla est quant à lui appelé à devenir une des principales voies maritimes de l'océan Atlantique, suivant en cela l’exemple de l'importance qu’a pris le port de Tanger Med sur la façade méditerranéenne, explique ce politologue.

"C'est une nouvelle ère de développement et de prospérité qui s'ouvre devant nos provinces sahariennes, où le progrès touchera les ports, l'agriculture, les énergies renouvelables, le tout, au profit de la population locale", estime ce spécialiste des affaires africaines.

Rappelons que lors de ce discours, commémorant le 45e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohammed VI a déclaré, le samedi 7 novembre dernier, "que nous continuerons à œuvrer pour le développement d'une véritable économie maritime dans ces territoires que nous chérissons tant. Cette zone qui abonde en ressources et en potentialités, sur terre comme en mer, servira ainsi de passerelle et de trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine".

Selon Jilali Adnani, le Roi entend ainsi accélérer et élargir le plan de développement des régions sahariennes.

"Le Maroc va réaliser ce que des puissances étrangères n'ont pas pu édifier jusqu'ici, le projet transatlantique saharien entre le nord et le sud", souligne ce chercheur, qui fait ici référence à l'importante voie, actuellement en travaux, qui reliera, à terme, Agadir à la Mauritanie, via Laâyoune, Dakhla et El Guerguerat.

Enfin, au sujet du plan d'autonomie voulu par le Maroc pour ses provinces sahariennes, ce politologue estime que la marocanité du Sahara est prouvée par "l'histoire et les archives à l'ONU".