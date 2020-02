Abdellatif Ouahbi et Mayssa Salama Ennaji à l'ouvertue du 4e congrès du PAM, vendredi 7 février à El Jadida.

Elle est de retour, Mayssa Salama Ennaji. Et en force, SVP. Invitée de marque du 4e congrès du PAM se tenant jusqu’à ce dimanche 9 février, elle n’y va pas de main morte. Et, comme d’hab', elle n’a pas froid aux yeux.

Mayssa Salama Ennaji revient en force. Elle doit vraisemblablement ce grand retour à Abdellatif Ouahbi, l’un des grands prétendants au poste de secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), lequel l’a invitée au congrès.

Celle qui s’était voilée en geste de solidarité avec le Parti de la justice et du développement (PJD), avant de se dévoiler se disant déçue par le bilan du gouvernement de Benkirane, s’allie aujourd’hui apparemment au Tracteur. C’est du moins ce qu’elle laisse entendre dans une vidéo publiée sur son compte facebook.

La blogueuse se dit affligée par les échauffourées qui ont marqué la première journée du congrès du PAM.





Elle apporte son soutien à Ouahbi, lequel prône un rapprochement avec les islamistes. «En ce moment où le Makhzen n’a plus de tutelle sur les partis, l’on assiste à cette ébullition. Mais ce n’est pas le propre que du PAM… » Et elle en donne pour exemple les «dissensions internes» au sein du PJD, de l’USFP, le PI.

Mayssa Salama Ennaji va plus loin, en citant Barack Obama, ancien président US, lequel «a décidé que son pays n’exerce plus de tutelle sur d’autres pays. Mais malheureusement, certains s’y sont habitués».

Voilà, ainsi parlait Mayssa. Sûr que les PAMistes, et bien d'autres militants de partis susmentionnés, ne manqueront de lui rendre la monnaie de sa pièce.