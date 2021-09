© Copyright : Mohammed Boukouyane / Le360

Fraîchement élue maire de Rabat, Asmaa Rhlalou a annoncé les couleurs en faisant part de sa volonté d'augmenter le budget de la ville qui fait face à un déficit.

"Je veux équilibrer et augmenter le budget, à travers notamment la récupération des taxes urbaines, ainsi que les autres créances en souffrance pour se doter de ressources financières conséquentes", a affirmé la nouvelle maire dans sa première déclaration, après son élection ce vendredi 25 septembre 2021.

La mairie de Rabat, a-t-elle indiqué, est dotée d'un budget annuel insignifiant ne dépassant pas 900 millions de dirhams, la grande majorité de ce budget étant consacrée aux dépenses du personnel.

Parmi les autres priorités de son programme figure, le développement de la ville dans les domaines sociaux, urbanistiques et environnementaux. "Nous voulons faire véritablement de la capitale politique du Royaume, la ville Lumière, la capitale de la Culture", a promis la nouvelle maire devenue la première femme à diriger cette ville impériale. Et d'ajouter qu'elle n'oubliera pas durant son mandat de promouvoir la place de la femme et de la culture.

Asmaa Rhlalou, candidate du RNI a été élue ce vendredi 24 septembre 2021 maire de Rabat, en raflant 58 voix sur les 81 que compte le conseil de la ville. Elle a bénéficié du soutien d'une alliance composée du RNI, du PAM, de l'Istiqlal et du MP. Cette alliance s'était consolidée jeudi soir lors d'une réunion quadripartite tenue à Rabat autour de la nouvelle maire proposée.

Le bureau d'Asmaa Rhlalou, qui compte dix vice-présidents -dont deux femmes- a été également élu. Il est aussi composé de deux autres femmes, l'une secrétaire générale et la seconde secrétaire générale adjointe. Il faut rappeler que l'élection de la nouvelle maire s’est, cette fois, déroulée sans incident majeur en présence des représentants de la wilaya de Rabat, ainsi que de nombreux médias.

Trois candidats étaient en lice pour la présidence du conseil de la ville de Rabat: Asmaa Rhlalou (RNI), Hassan Lachgar (USFP) et Badia Bennani (PJD).