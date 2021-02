© Copyright : le360

Le Maroc sera l'un des grands bénéficiaires du nouveau partenariat stratégique entre l'Union européenne (UE) et ses voisins du pourtour méridional de la Méditerranée, a affirmé l'ambassadrice de l'UE à Rabat, Claudia Wiedey dans un entretien exclusif pour le360.

Plusieurs sujets d'importances ont été abordés durant cette interview: le partenariat stratégique, le Sahara marocain et l'économie verte.

A propos de ce nouvel agenda pour la Méditerranée, l'ambassadrice de l'Union européenne à Rabat, Claudia Wiedey a qualifié ce programme de stratégie "ambitieuse et innovante" couvrant la période 2021-2027. Il vise notamment un soutien à la formation, à la jeunesse et à l’emploi.

"L'enveloppe budgétaire qui sera allouée au Maroc dans le cadre de cette stratégie est en cours de préparation. Tout ce que je peux dire est que le Maroc sera l'un des plus grands bénéficiaires du projet qui mobilisera jusqu'à 7 milliards d’euros", révèle la diplomate européenne. Ce nouvel agenda prévoit aussi environ 30 milliards d'euros en investissements privés et publics dans la région au cours de la prochaine décennie. Il s'agit d'une ligne de garantie proposée par les banques européennes, selon l'ambassadrice.

"De hauts responsables de l'UE (Josep Borell, le haut représentant et le vice-président de l’UE, ndlr) sont attendus prochainement au Maroc pour lancer ce partenariat inédit et exclusif", a-t-elle indiqué. L'ambassadrice s'est d'autre part félicitée de l'excellence du partenariat entre l’UE et le Maroc, indiquant que la valeur des échanges commerciaux entre les deux parties s'est élevée en 2020 à quelque 35 milliards d'euros. Et le Maroc a reçu en 2020 plus de 400 millions d'euros pour soutenir sa lutte contre le Covid-19.

La représentante de l'UE a évoqué la cause nationale en réitérant le soutien à l'ONU en vue de trouver une solution politique.

"La position de l'UE reste liée directement à celle des Nations unies", a-t-elle déclaré. Ainsi, elle a encouragé et soutenu, au nom de l’UE, les Nations unies à trouver une solution politique au conflit artificiel créé par le régime militaire algérien autour du Sahara pour déstabiliser le Royaume.

A propos de la décision américaine de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, l'ambassadrice a affirmé: "je suis consciente de cela.... On souhaite avancer le plus rapidement pour le processus politique qui permettra de trouver une solution mutuellement acceptable".

Avant d'entamer cette interview, l'ambassadrice a par ailleurs révélé que l'Union européenne va signer dans les prochaines semaines avec le Maroc un nouveau partenariat unique dans le domaine de l'économie verte, un projet intitulé "pacte vert" visant notamment la dé-carbonisation de l'industrie, le développement des énergies renouvelables et la gestion des déchets urbains et industriels.