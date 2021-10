Un député français appelle l'UE à sécuriser ses accords avec le Maroc

Photo d'illustration.

© Copyright : DR

Le député Laurent Garcia, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l’Assemblée nationale française a appelé l'Union européenne à sécuriser ses accords avec le Maroc, "le pays le plus stable et crédible de la région sud de la Méditerranée".