Un Conseil de gouvernement se réunira jeudi 1er octobre sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani. En voici l'ordre du jour.

Un communiqué du département du chef du gouvernement indique, ce lundi 28 septembre 2020, que le conseil entamera ses travaux par l'examen d'un projet de loi relatif à la police portuaire.

Par la suite, il examinera trois projets de décrets, dont le premier et le deuxième portent sur le renouvellement de la licence accordée à "Al Houria Telecom" et à "Orbocommaghreb", alors que le troisième est relatif au renouvellement de l'autorisation accordée à "Thuraya Maghreb S.A" et à la modification de son cahier des charges.

Le conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, précise le communiqué.

Au terme du conseil, le gouvernement tiendra une réunion spéciale dédiée à l'examen de propositions de projets de loi, conclut ce communiqué.