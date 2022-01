© Copyright : DR

Kiosque360. Des plaintes reçues par la justice, à Tétouan, accusent des acteurs associatifs de recourir à des pages Facebook pour faire chanter des élus et des responsables locaux. Une enquête est ouverte. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les services de la police judiciaire de Tétouan enquêtent sur une nouvelle affaire de chantage dont les auteurs utilisent des pages Facebook pour atteindre leurs victimes. Et ces dernières ne sont autres que des responsables et des élus de la ville.

C'est Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte les détails de cette affaire qui risque de faire couler beaucoup d'encre durant les prochaines semaines. Et pour cause, les premiers éléments recueillis accusent des responsables associatifs d'être derrière ces comptes Facebook qu’ils utilisent de manière anonyme pour faire chanter leurs victimes.



En fait, l'enquête qui vient de s'ouvrir l'a été suite à des directives du procureur du roi près le tribunal de Tétouan qui aurait été informé de plusieurs plaintes faisant état de tentatives de chantage à l'encontre des responsables relevant du ministère de l'Intérieur, des fonctionnaires de communes locales ainsi que de plusieurs élus de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Toutes les plaintes pointent du doigt des responsables d’association ou d'ONG qui tenteraient ainsi de subtiliser des sommes d’argent à leurs victimes.



L’une de ces plaintes, dont le contenu est dévoilé par Al Ahdath Al Maghribia dénonce une page créée sur le réseau social bleu dans le seul objectif d’insulter et de diffamer des responsables et élus locaux. Elle servirait également à régler des comptes entre ses initiateurs et des personnalités publiques de la ville de Tétouan.



D'après les sources du journal, la brigade de la police judiciaire devrait entendre, dans les prochains jours, l'ensemble des parties citées dans les plaintes en question. L’objectif premier est de déterminer les relations entre les victimes de ces pages Facebook et les personnes accusées d’ être derrière ces comptes. L’enquête devrait, en outre, être prise très au sérieux par les services compétents, en raison de l'importance qu'accordent, depuis plusieurs mois, les autorités de la ville de Tétouan au cyber-harcèlement, devenu une véritable arme pour les escrocs.