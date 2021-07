On en sait un peu plus sur Abi Al-Barae, ce présumé terroriste marocain arrêté il y a quelques jours en Italie et soupçonné d’avoir occupé des postes de responsabilité au sein de Daech. Plusieurs médias locaux ont révélé, ces dernières heures, des informations sur l’individu, interpellé grâce à la coordination sécuritaire et l’échange d'informations et de renseignements entre les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et leurs homologues italiens.

Dans son numéro du mercredi 14 juillet, Al Ahdath Al Maghribia rapporte ainsi qu’Abi Al-Barae est en fait un dénommé Abderrahmane El Afia, arrivé dans la ville de Battipaglia en Italie il y a près d’un an, en provenance des terrains de combat dans la zone Syro-irakienne. Selon les révélations des médias italiens, relayées par le quotidien marocain, le suspect a vécu pendant tout ce temps comme un SDF (sans domicile fixe), occupant à chaque fois des bâtiments abandonnés en compagnie d’autres migrants. Il lui est même arrivé d’enchaîner des «petits boulots», notamment dans l’agriculture.

Les mêmes sources ajoutent qu’Abi Al-Barae, arrêté dans la ville de Salerne alors qu’il était installé à la table d'un café, est âgé de 29 ans et est originaire du nord du Maroc. Il avait trompé les services de sécurité italiens en empruntant un faux nom. Il se faisait ainsi appeler Amine et passait beaucoup de temps près de la plage. D’ailleurs, il s’est fait remarquer en s’adonnant régulièrement à la nage en mer en plein hiver. C’est aussi au bord de la mer qu’il s'accomplissait le plus souvent de ses prières avec assiduité.

Ce comportement, explique Al Ahdath Al Maghribia, a fait croire à tout le monde, en particulier aux habitants des zones qu’il fréquentait, qu’il s’agissait simplement d’un migrant vivant clandestinement en Italie et qui tentait de s’en sortir comme il pouvait. C’était loin d'être le cas.

Selon les informations disponibles à ce jour, l’individu avait déjà fait ses preuves au sein de l’organisation terroriste Daech. En 2012, il avait rejoint le Front Annousra, alors qu’il n’était âgé que de 20 ans. A l’époque, ce Front était affilié à Al-Qaïda mais, depuis l’annonce de la création de Daech, Abi Al-Barae s’est empressé de rejoindre la nébuleuse terroriste pour en devenir, quelque temps plus tard, l'un des leaders. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour constitution d’une bande criminelle avec pour projet de perpétrer des actes terroristes, détention illégale d’armes à feu et collecte de fonds pour financer des actes terroristes.