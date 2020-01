© Copyright : dr

Kiosque360. Le nombre de Marocains qui combattent dans les rangs de Daech en Libye s’élève à environ 260 djihadistes, révèle un récent rapport du Centre européen du terrorisme en France.

Pas moins de 260 Marocains combattent dans les rangs de l’organisation terroriste Daech en Libye. Environ soixante-dix d’entre eux étaient engagés sur le front, à Idlib, au nord de la Syrie, tandis que les autres sont arrivés en provenance d’Irak, des autres zones de Syrie, du Sahel et du Sahara, selon des statistiques publiées dans un récent rapport du Centre européen du terrorisme en France, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 16 janvier.

Ces Marocains arrivés des autres contrées du monde, notamment de Syrie et d’Irak, viennent s’ajouter aux à ceux qui étaient déjà installés en Libye. Ils sont, révèle le rapport, bien entraînés au combat rapproché et assument des responsabilités dans les rangs de l’organisation terroriste Daech. Et de préciser qu'ils sont qualifiés de "dangereux" et représentent donc une menace pour la sécurité des pays du nord de l’Afrique et du sud de l’Europe.

Le quotidien note que c’est la première fois que le nombre de Marocains qui combattent dans les rangs de Dech est rendu public. Cependant, poursuit le journal, les autorités compétentes marocaines ont toujours eu conscience du problème et suivent de très près les développements de la situation sur le terrain, en Libye. D’ailleurs, indiquent les sources du quotidien, le directeur du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), Abdelhak El Khiam, avait déjà fait savoir que le Maroc œuvrait à consolider sa sécurité interne tout en surveillant les frontières pour contrer le terrorisme exporté, notamment, de Libye. Cet état de fait, ajoute Al Ahdath Al Maghribia, a déjà fait l’objet de communiqués du ministère de l’Intérieur montrant comment les armes étaient transférées de Libye via les frontières algériennes et appelant les autorités algériennes à coopérer dans ce cadre.