© Copyright : DR

Les Etats-Unis, par la voix de leur ambassade à Rabat et leur consulat général de Casablanca, appellent leurs ressortissants à "une plus forte vigilance".

L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique vient de publier un communiqué à l'attention des ressortissants de ce pays qui vivent au royaume du Maroc, après les tensions nées au Moyen-Orient suite à l’assassinat ciblé en Irak, vendredi 3 janvier dernier, du puissant général iranien Qassem Soleimani.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, la représentation américaine à Rabat précise donc qu'"en raison des tensions accrues en Irak et dans la région, l'ambassade des Etats-Unis à Rabat et le consulat général des Etats-Unis à Casablanca encouragent fortement les citoyens américains à maintenir un niveau élevé de vigilance et à pratiquer une bonne connaissance de la situation".

"Bien que nous ne soyons pas au courant de menaces spécifiques et crédibles contre les citoyens américains au Maroc pour le moment, les voyageurs à destination et au Maroc, ainsi que dans d'autres pays de la région, sont invités à s'inscrire au programme d'inscription des voyageurs intelligents (STEP) pour bénéficier de la sécurité", explique également cette note à l'attention des ressortissants américains qui se trouvent sur le sol marocain.