© Copyright : DR

Kiosque360. Le président de la chambre des représentants a appelé les députés à respecter le règlement intérieur en évitant de porter des tenues inadéquates, de parler au téléphone ou de manger pendant les séances plénières. Cet article est une revue de presse des quotidiens Al Akhbar et Assabah.

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a adressé une circulaire aux présidents des groupes parlementaires concernant le respect du règlement intérieur pendant les travaux parlementaires. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 22 juin, que la note indique que les députés ne respectent pas les dispositions prévues par le règlement intérieur, le code de conduite et l’éthique de l’action parlementaire.

La circulaire cite notamment, «le port de vêtements inappropriés, le mâchage du chewing gum et l’utilisation du téléphone portable pendant les séances plénières. Des comportements qui nuisent à l’image du pouvoir législatif et portent atteinte à la réputation des parlementaires sachant qu’ils sont des représentants de la nation et qu’ils assument des rôles constitutionnel et politique de la plus haute importance».

Talbi Alami a appelé les députés à respecter les dispositions du règlement intérieur, du code de conduite et de déontologie. Les contrevenants, ajoute le président de la chambre des représentants, sont passibles de sanctions conformément aux dispositions en vigueur. Il faut rappeler que le code de conduite interdit aux parlementaires de se comporter d’une manière inadéquate pendant la tenue des séances plénières et au cours des réunions des commissions permanentes.

Le quotidien Assabah, qui traite le même sujet, relate la dispute qui a eclaté entre le président d’une mission d’information parlementaire et une femme députée à cause de sa tenue vestimentaire lors d’une visite à une administration publique. Un membre de cette commission a déclaré « qu’il est aberrant qu’une député, membre d’une commission, se déplace dans une administration en portant une tenue provocante comme si elle allait dans une boite de nuit. Il ne s’agit pas ici de liberté individuelle mais il faut respecter le règlement intérieur d’une institution constitutionnelle».

Un autre incident a eu lieu quand un député est entré, en trombe, dans l’hémicycle en portant une tunique ( gandoura) au moment où le chef du gouvernement prenait la parole. C’est dans le but de rétablir l’ordre et la solennité à la chambre des représentants que Talbi Alami a décidé d’attirer l’attention des chefs des groupes parlementaires sur les comportements inadéquats de plusieurs députés en violation du règlement intérieur de cette institution.