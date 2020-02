Sondage. Une alliance PAM-PJD est-elle possible?

Sondage. Une alliance PAM-PJD, est-elle possible?

Oui: 0%
Non: 100%
Sans avis: 0%

De nombreux candidats du Parti authenticité et modernité n’écartent pas l'éventualité d'une alliance avec les islamistes du Parti justice et développement. Eu égard à leurs antagonismes et à leurs querelles du passé, une telle option est-elle à votre avis saine et envisageable?