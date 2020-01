© Copyright : DR

Kiosque360. Le service militaire de la première promotion a bouclé ses premiers mois consacrés à l’adaptation, à l’intégration et à l’immersion des appelés dans le contexte militaire. Le cap sera mis ensuite sur la formation professionnelle qualifiante. Les détails.

La première phase du service militaire vient d’être bouclée. Les quatre mois ont été entièrement consacrés aux différents exercices portant sur l’intégration, l’assimilation de l’instruction militaire, le règlement intérieur, la rigueur, la discipline, le respect de la hiérarchie et le sens du patriotisme. «Le bilan a été satisfaisant à plus d’un titre. Non seulement grâce à l’implication et à l’engagement de tous les responsables et à tous les niveaux du programme, mais aussi à l’adhésion et l’implication des assujettis», résume une source à l’Etat major général des Forces armées royales (FAR), lit-on dans un spécial publié par le quotidien l’Economiste dans son édition du 3 au 5 janvier.



Dans un bilan d’étape de l’opération militaire, qui a démarré en septembre, le quotidien a braqué ses projecteurs sur le centre de formation relevant de la Brigade des blindés dans la ville de Guercif, où 2.936 appelés suivent leur formation. «Nous avons beaucoup appris de cette formation qui va nous être très utile à la fois dans notre vie professionnelle et personnelle», a confié un jeune appelé au quotidien.

Ces résultats ont été réalisés grâce aux dispositifs mis en place et le suivi assuré par les responsables et les instructeurs. «Le service militaire est un exercice à multiples enjeux pour développer l’autonomie, la rigueur, le respect, l’esprit d’équipe, le sens de l’organisation et de la responsabilité et surtout le patriotisme. Au terme des douze mois, la formation garantira une meilleure insertion sociale et professionnelle aux jeunes bénéficiaires», a précisé le général El Zayed Jazouli, inspecteur des Blindés, cité par le quotidien. Dans le même sens, un lieutenant de la place a assuré au quotidien que «tous les moyens matériels, humains et techniques ont été mis en place pour garantir le succès de cette opération d’envergure nationale».



La formation porte également sur la sensibilisation des appelés quant à leurs droits et devoirs dans le cadre de l’apprentissage au sein de cette institution. «Pour garantir la confidentialité des informations dispensées, à l’intérieur des casernes et des centres rattachés, des séances de sensibilisation sont constamment animées au profit des appelés», a précisé au quotidien un haut gradé des FAR.



Après cette étape réussie, le quotidien fait savoir que les appelés mettront le cap sur la spécialisation qui a pour objectif d’«assurer la formation dans différentes spécialités». Selon les instructeurs, il s’agit d’une expérience unique d’apprentissage de métiers et un atout supplémentaire pour une meilleure intégration socioéconomique sur le marché du travail.



Enfin, rappelle le quotidien, 15.000 jeunes ont été admis à l’échelle nationale pour bénéficier du service militaire durant l’année 2019-2020. Ces jeunes, âgés entre 19 et 25 ans, suivent leur formation dans 17 unités militaires réparties sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit des centres de formation situés dans les villes de Larache, Al Hoceima, Bouarfa, Dakhla, Laayoune, Meknès, Agadir, Casablanca, Taza, Oujda, Errachidia, Kénitra, Ouarzazate, Mediouna, Tadla et Guelmim. Les conscrits ayant un grade d’officier percevront des salaires et compensations qui atteindront les 2.100 dirhams mensuels. Les sous-officiers percevront 1.500 dirhams tandis que les hommes de troupe disposeront d’une solde mensuelle de 1.050 dirhams.