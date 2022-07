© Copyright : DR

KIosque360. Le chef du gouvernement a tenu, jeudi dernier, une réunion à distance avec plusieurs ministres pour examiner les mesures à prendre afin de garantir l’approvisionnement en eau potable à toutes les régions du royaume. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, jeudi dernier, une réunion à distance consacrée à l’examen de la situation hydrique dans le pays en présence de plusieurs ministres ainsi que du directeur général de l’ONEE. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (2 et 3 juillet), que cette rencontre a permis d’examiner les différentes mesures qui seront prises pour garantir l’approvisionnement en eau potable à toutes les régions du royaume.

Il a aussi été question de l’élaboration d’un plan de communication visant la sensibilisation à la rareté de l’eau et à la manière de rationaliser sa consommation. Dans ce cadre, il a été décidé de créer une commission, composée de tous les secteurs concernés, sous la supervision du ministère de l’Equipement et de l’eau. Cette commission sera chargée de faire le suivi des programmes du gouvernement relatifs à l’approvisionnement de toutes les régions du royaume en eau potable.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation et du développement de la conscience collective dans la gestion de la rareté de l’eau et la manière de rationaliser sa consommation. Il a en outre «exhorté tous les secteurs concernés à accélérer la mise en œuvre des différents programmes liés à la gestion de l’eau et d’encourager les investissements pouvant solutionner, d’une manière pérenne, tout ce qui a trait à la production, la distribution et l’exploitation de l’eau.

Des solutions qui permettent au Maroc de surpasser la problématique de la rareté de l’eau et d’assurer la sécurité hydrique». Il faut rappeler que le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, avait tiré la sonnette d’alarme sur le danger de sécheresse chronique qui menace des dizaines de villes et de villages et qui risque d’avoir de graves répercussions sur les habitants et l’agriculture.