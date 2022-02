© Copyright : DR

Kiosque360. Après une série de grèves et de séances de dialogue social, les syndicats et le gouvernement ont réussi à trouver un consensus permettant l’amélioration de la situation professionnelle et sociale des fonctionnaires de la santé. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Massae.

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, jeudi dernier, la cérémonie de signature d’un accord entre le ministère de la Santé et les syndicats représentant ce secteur.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week-end (26 et 27 février), que cet accord est conclu après une série de séances de dialogue social ponctuées par un consensus sur plusieurs dossiers revendicatifs.



Un communiqué de la primature indique que cet important accord traduit la volonté du gouvernement d’asseoir le mécanisme du dialogue social et d’adopter une approche participative via la communication avec les différents partenaires sociaux.

L’objectif, ajoute le même communiqué, est d’instaurer un dialogue constructif pour trouver les solutions permettant l’amélioration des situations professionnelles et sociales des fonctionnaires du secteur de la santé. Ce faisant, le gouvernement ambitionne de lancer une véritable réforme du système national de santé qui va de pair avec le grand chantier royal relatif à la généralisation de la protection sociale, ajoute la même source.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le gouvernement souligne que le dialogue social entre le ministère de la Santé et les partenaires sociaux a été couronné par un consensus sur plusieurs points. Le plus important concerne l’amélioration de la situation des médecins à travers le changement de la grille indiciaire des médecins, des pharmaciens et des dentistes.

Du coup, cette grille débutera à l’indice 509 avec la totalité de ses indemnités et permettra aux infirmiers de bénéficier de l’avancement dans le grade et les échelons. Le ministère et les syndicats se sont mis d’accord, par ailleurs, sur une augmentation de l’indemnité pour risques professionnels au profit des cadres administratifs et des techniciens de santé.



L’accord prévoit, aussi, le soutien à la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du personnel de la santé afin qu’elle renforce ses prestations en faveur des professionnels du secteur ainsi que la programmation par le gouvernement d’un projet de décret relatif aux attachés scientifiques.



Les deux parties se sont mis d’accord pour poursuivre le dialogue afin de régler les autres problématiques à même de garantir une adhésion totale au grand chantier royal relatif à la généralisation de la couverture sociale, conclut le communiqué de la primature