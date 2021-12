© Copyright : DR

Kiosque360. Le bureau politique du PAM a élu, lors de sa première réunion après la session extraordinaire du conseil national du Parti, Samir Goudar en tant que premier secrétaire général adjoint. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Le bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM) vient d'achever l'élection de ses structures. C'est ce qu'affirme le journal Assabah dans son édition du vendredi 17 décembre. Ainsi, le premier secrétaire général adjoint du parti du tracteur n'est autre que Samir Goudar, élu à l'unanimité par le bureau politique. Celui qui est décrit comme la "machine organisationnelle" du parti sera désormais numéro deux après Abdellatif Ouahbi.



Selon le journal, plusieurs sources internes au parti présentent Goudar comme l'homme capable de présider aux destinées de l'organisation après l'ère Ouahbi, surtout si le nouveau n°2 noue de bonnes relations avec Fatima-Zahra Mansouri qui ne cherche pas de responsabilités.



L'élection de Goudar survient dans un contexte d'examen de la situation organisationnelle du parti et conformément aux recommandations de la dernière session du conseil national tenue à Marrakech. Le bureau politique a également élu Fatima Saadi deuxième adjointe, la parlementaire rbati. Adib Benbrahim a été élu trésorier. Ce dernier est expert comptable et membre de la commission des finances à la chambre des représentants.



Assabah rapporte, également, l'élection de deux rapporteurs en la personne de Lalla Hajja Jemani, parlementaire et de Mohamed Sebbari, bâtonnier du barreau de Marrakech et membre du groupe parlementaire du parti.



La réunion du bureau politique, marquée par la participation à distance de Fatima-Zahra Mansouri, a permis la mise en place des pôles, notamment le pôle administration et numérisation, le pôle organisation, le pôle financier, le pôle média et communication, le pôle des élus et le pôle relations extérieures. Cette réunion a également été l'occasion de prendre des décisions et positions sur des sujets nationaux et internationaux.