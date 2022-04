© Copyright : Maroc diplomatie

Kiosque360. Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra le 20 avril courant une réunion consacrée spécialement au Sahara marocain. Cette réunion intervient dans un contexte diplomatique international particulièrement favorable au Maroc, explique Al Akhbar dont est tirée cette revue de presse.

Dans son édition du mercredi 6 avril, le quotidien Al Akhbar rapporte que le Conseil de sécurité se prépare à tenir une réunion spécifiquement consacrée au Sahara marocain, au cours de laquelle les 15 membres de l’instance exécutive de l’ONU se verront présenter un rapport de la part du chef de la MUNURSO, mission onusienne chargée de la surveillance du respect du cessez-le-feu instauré au Sahara en 1991.

Al Akhbar se félicite que cette réunion se tienne dans un contexte particulièrement favorable au Maroc, surtout dans le sillage du tournant historique que vient d’opérer l’ancienne puissance colonisatrice, l’Espagne, qui reconnait désormais que la proposition marocaine d’autonomie au Sahara est la seule base de toute solution au différend créé autour de cette partie du territoire marocain.

Ainsi, le Russe Alexander Ivanko, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara et chef de la Minurso, présentera le 20 avril courant, selon le site officiel du Conseil de sécurité, un rapport sur la situation au Sahara et en particulier ses observations sur le respect ou non du cessez-le-feu dans la région.

Al Akhbar ajoute que lors de cette réunion du 20 avril, le Conseil de sécurité aura également à entendre Staffan de Mistura, envoyé personnel du SG de l’ONU au Sahara, qui déclinera les grandes conclusions qu’il a tirées de sa récente et première tournée dans la région. Il est attendu qu’il demande au Conseil de sécurité d’exiger de toutes les parties, et particulièrement de l’Algérie, nœud gordien du conflit du Sahara, de revenir au processus politique des années 2018-2019, matérialisé par des tables rondes. C’est d’ailleurs cette position qui a été clairement expliquée par le Maroc à Steffan de Mistura en janvier dernier, lors de son passage à Rabat.

Ce processus politique aura comme base de discussion le plan d’autonomie au Sahara, dans la lignée de la dernière résolution 2602 du Conseil de sécurité, votée par 13 voix et 2 abstentions le 31 octobre dernier.