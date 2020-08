Saâd Eddine El Othmani: "le Maroc doit se mobiliser en s'inspirant de la Révolution du Roi et du peuple"

Le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani au Parlement.

© Copyright : DR

Le chef du gouvernement a qualifié de "très important et de grande portée" le discours prononcé par le roi Mohammed VI, hier, 20 août, et a invité les Marocains à suivre l'exemple de la lutte de la Révolution du Roi et du peuple pour combattre la pandémie du Covid-19.

Du discours royal, il faut retenir trois importants messages, a affirmé Saâd Eddine El Othmani dans une déclaration pour Le360. Le premier c'est qu'à "chaque fois que le Roi et le peuple s'unissent, ils parviennent à relever les défis. Sa Majesté a demandé la mobilisation de tous contre la pandémie". Le deuxième message, selon le chef du gouvernement, a trait au fait que la situation "est très inquiétante. Elle requiert la responsabilisation de tous". Discours du 20 août: l'appel royal à la mobilisation contre le Covid-19 "Il faut, a-t-il ajouté, respecter les mesures barrières pour endiguer l'épidémie et prendre conscience que le danger est réel". Pour le chef du gouvernement, le troisième appel royal a été adressé "aux forces vives de la Nation, les partis politiques, les syndicats, les jeunes, les ONG, ainsi que les différentes corporations de métiers, afin que celles-ci puissent jouer un rôle plus important dans la mobilisation et la sensibilisation lors de cette phase" de la pandémie, qu'il a qualifiée de "très difficile et dangereuse".

Par Mohamed Chakir Alaoui