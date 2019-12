© Copyright : DR

Kiosque360. Le projet de loi sur les retraites des parlementaires revient sur le devant de la scène politique et médiatique. En effet, le bureau de la chambre des représentants vient d’interpeller le gouvernement sur la question afin d’obtenir son avis. Les détails.

Les parlementaires veulent, semble-t-il, adopter le projet de loi concernant leurs propres retraites avant la fin de cette législature. C’est du moins ce que laisse entendre la demande du bureau de la chambre des représentants, adressée au gouvernement afin d’obtenir son avis sur la question. Cet avis s’apparente à un feu vert pour mettre le projet dans le circuit législatif.

Car, rapporte le quotidien Al Massae, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 21 et 22 décembre, des groupes parlementaires ont formulé le souhait de sceller incessamment le sort de ce dossier qui avait suscité moult polémiques ces dernières années. Ce projet, en instance depuis un an à la commission des finances et du développement économique à la première chambre du parlement, prévoit d’accorder leur pension aux parlementaires qu’après avoir atteint l’âge de 65 ans et non pas juste après la perte du statut de la députation.



De même, la pension mensuelle sera revue à la baisse pour passer à 700 dirhams pour chaque année législative au lieu de 1000 dirhams actuellement, en maintenant les cotisations actuelles, qui sont de l’ordre de 2900 dirhams pour chaque membre de l’Hémicycle. Le projet interdit tout cumul de retraites ou d’indemnités provenant d’un poste ministériel ou de haute fonction. Pas moins de 141 propositions sont examinées par le gouvernement.

Pour ce faire, le parlement a proposé des séances mensuelles régulières en vue d’étudier les propositions en question et de les adopter. Ce projet relatif aux retraites des parlementaires avait suscité des polémiques dans les médias, sur les réseaux sociaux et même au sein de l’Hémicycle où des voix étaient montées au créneau appelant à la suppression pure et simple de ces retraites.