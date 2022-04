© Copyright : DR

Le Maroc et l’Espagne envisagent de rouvrir, le 1er mai prochain, le poste-frontière de Beni-Ansar fermé depuis le 13 mars 2020, rapporte la chaîne publique espagnole RTVE, citant des sources gouvernementales.

La date de la réouverture du poste-frontière entre le Maroc et l’enclave de Melilia coïnciderait avec la fin de la dernière prolongation de sa fermeture, en vigueur jusqu'au 30 avril, indiquent plusieurs médias espagnols.

La réouverture de la frontière et la reprise de l'activité commerciale ont été au centre de la réunion tenue hier, mercredi 20 avril 2022, entre la délégation gouvernementale et la Confédération des entrepreneurs de Melilia (CEM).

La reapertura de la frontera o la reanudaci�n de la actividad comercial han sido los temas principales de la reuni�n mantenida entre los miembros de la @CEME_MELILLA y la @DelegGobMl pic.twitter.com/djUt9RyRiN — RTVE Melilla (@RTVEMelilla) April 20, 2022

Lors de cette réunion, la déléguée Sabrina Moh a expliqué qu'une réouverture progressive aura lieu prochainement et que le profil des personnes qui pourront franchir la frontière dans cette première phase d'ouverture est à l'étude, souligne la chaîne publique espagnole RTVE.



«Dans une première phase, les autorités espagnoles envisagent de limiter l’accès à Melilia aux seuls résidents européens et aux Marocains munis d’un visa visa Schengen, excluant même le trafic de marchandises», nous confie un membre de la CEM, ayant pris part à la rencontre avec la déléguée du gouvernement espagnol à Melilia, interrogé par Le360.

Lors de son point de presse hebdomadaire, ce jeudi 21 avril 2022 à Rabat, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, interrogé à ce sujet par Le360, a rappelé que le Maroc et l’Espagne, à travers la déclaration conjointe adoptée le 7 avril dernier à Rabat, au terme de la rencontre entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, ont convenu de travailler ensemble sur un certain nombre de dossiers communs, dont celui de la réouverture des postes-frontières.

«La pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises sera rétablie de façon ordonnée, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre et maritime», lit-on dans la déclaration conjointe.