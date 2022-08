© Copyright : DR

Kiosque360. Le chef du gouvernement a appelé à une mobilisation massive pour mettre en œuvre le Registre social unifié. L’objectif étant de mettre en place le chantier de la protection sociale dans les délais fixés par le roi Mohammed VI. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, ce mercredi 24 août, une réunion consacrée au Registre social unifié ( RSU) et aux mécanismes permettant l’accélération de sa mise en œuvre.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 26 août, qu’un communiqué de la primature indique que cette réunion entre dans le cadre de la mise en place du chantier de la protection sociale dans le respect total du calendrier fixé par le roi Mohammed VI.



Le chef du gouvernement a souligné que «le RSU constitue une composante d’une approche globale visant à renforcer les piliers de l’État social, y compris le parachèvement de la couverture maladie obligatoire à l’horizon 2022 et la généralisation des allocations familiales à fin 2023».

Le communiqué indique qu’Akhannouch a appelé l’ensemble des parties prenantes à se mobiliser pour parachever ce chantier, sachant qu’il constitue le mécanisme le plus efficace pour cibler les familles pauvres et vulnérables. Dans une déclaration à la presse, le chef du gouvernement a indiqué qu’en plus du recensement des personnes qui ont besoin de soutien, le système du RSU constitue une porte d’entrée qui permet aux citoyens de bénéficier d’une aide directe. Les adhérents au régime d’assistance médicale (RAMED), poursuit Akhannouch, seront transférés vers le système d’Assurance maladie obligatoire (AMO) à la fin de l’année en cours.

D’après Al Akhbar, le chef du gouvernement a ajouté que les familles ayant des enfants qui poursuivent leurs études (7 millions) ainsi que celles se trouvant dans une situation de précarité (3 millions) bénéficieront d’une aide directe à la fin de l’année prochaine. D’autre part, le ministère de l’Intérieur a entamé, au cours de cette année, la mise en place du RSU dans la région de Rabat-Salé-Kenitra. Cette phase pilote sera généralisée à l’ensemble des régions du royaume durant la période allant de 2023 à 2025.

Le ministre de l’Intérieur, Abadelouafi Laftit, a déclaré devant le Parlement que «cette opération se poursuit dans les meilleures conditions et que ce registre sera opérationnel dans un avenir proche. Au niveau de la région de Rabat-Salé-Kenitra, plus de 120.000 personnes ont été inscrites dans le Registre national de la population (RNP)».

Et le ministre de préciser que cette opération va contribuer à cibler les personnes qui ont vraiment besoin de cette aide publique, sous toutes ses formes. Il faut rappeler que le Parlement avait approuvé la loi n° 72-18 relative au système de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et la création de l’Agence nationale de gestion des registres. Des mécanismes qui visent à mettre en place un système national pour enregistrer les familles et les personnes désireuses de bénéficier des programmes d’appui social.