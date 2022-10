Réforme du système de retraites: Nadia Fettah Alaoui se réunira mercredi avec les syndicats pour initier un dialogue

© Copyright : khalil Essalak / Le360

Une réunion aura lieu ce mercredi 5 octobre entre la ministre de l’Economie et des finances et les représentants des centrales syndicales les plus représentatives. Objectif: «lancer le dialogue sur la réforme du système de retraite avec les syndicats».

Le dialogue sur la réforme du système de retraite sera lancé cette semaine avec les syndicats. Une réunion aura lieu le mercredi 5 octobre prochain à partir de 11 heures au siège du ministère de l’Economie et des Finances, entre Nadia Fettah Alaoui et les représentants des centrales syndicales les plus représentatives, a annoncé, contacté par Le360, Miloudi Moukharik, secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT). «Il s’agit d’une réunion de prise de contact avec les représentants des syndicats», a-t-il précisé, expliquant que «les responsables du ministère de l’Économie et des Finances exposeront la situation des caisses de retraites, en vue d’enclencher le dialogue sur la réforme du système». Diapo. Les syndicats mécontents après l'adoption de la réforme de la retraite Pour lui, la réforme des caisses de retraites est «indispensable», en revanche, celle-ci «ne doit pas être menée au détriment des salariés». «L’UMT défendra, lors de cette réunion, les intérêts des salariés des secteurs public et privé», a-t-il annoncé. Depuis son arrivée à la tête du ministère de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui a fait de la réforme des caisses de retraites une priorité. Elle avait déclaré à la Chambre des conseillers, en mai 2022, que «les équilibres financiers des caisses de retraites sont aujourd'hui en danger. Les réformes paramétriques menées depuis 2016 ne sont pas suffisantes pour corriger la situation». CMR: adoption définitive de la réforme de la retraite Elle a aussi annoncé la réalisation d’une étude technique, afin d’élaborer une vision claire pour un système de retraite bipolaire, avec un premier pôle réservé aux fonctionnaires et un second, destiné aux salariés du secteur privé comme cadre général d’une refonte globale du système. La ministre a aussi appelé les différentes parties prenantes à conjuguer leurs efforts pour «accélérer la réforme qui portera les solutions tant attendues par les Marocains».

Par Younes Saoury