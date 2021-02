© Copyright : DR

Kiosque360. Les secteurs de la Justice et de l’Intérieur ont été les plus concernées par les plaintes adressées à l’Institution du Médiateur du Royaume en 2019.

Les secteurs de la Justice et de l’Intérieur sont ceux dont se plaignent le plus les Marocains. C’est en tout cas ce qui ressort des données relatives à l'année 2019, publiées récemment par le Médiateur du Royaume.

Dans son édition du lundi 22 février, Al Ahdath Al Maghribia consacr e sa traditionnelle infographie de début de semaine aux principales conclusions de ce rapport qui vient d’être publié au Bulletin officiel, après avoir été soumis au Roi.

On y apprend ainsi que l’institution a reçu, en 2019, pas moins de 5.843 plaintes, dont 3.339 ont été considérées comme recevables. Comparativement à l’année précédente, cela représente une croissance de 22%. En tête des secteurs les plus concernés par les saisines adressées au Médiateur, on retrouve la Justice et l’Intérieur. Le secteur des collectivités locales et des Conseils élus reste également dans le peloton de tête, suivi de l’éducation et des finances.

Selon la même source, le Médiateur du Royaume a reçu, durant l’exercice concerné, des plaintes de 5.790 Marocains, tandis que le reste émanait de résidents étrangers, principalement des Français et des Égyptiens. De même, les statistiques récemment publiées font ressortir que 77% des plaintes soumises par des personnes physiques l’ont été par des hommes.

Dans la même lignée, si l’on classe les dossiers du Médiateur par région, on retrouve Casablanca-Settat en tête des villes où ont été générées le plus de plaintes. Un constat finalement logique, comme le fait remarquer le journal, puisque la région est connue pour la densité de sa population, ainsi que par son statut de capitale économique du pays. Derrière, c’est Laâyoune qui se distingue par le nombre de plaintes adressées au Médiateur, suivie de la ville de Meknès.

Par ailleurs, Al Ahdath Al Maghribia avance que 5.117 dossiers ont été résolus en 2019. Des rencontres avec les principales administrations concernées par les plaintes ont également été tenues, donnant lieu à quelque 202 recommandations formulées par le Médiateur.

Pour rappel, le rapport 2019 de l’institution a été élaboré en dix parties consacrées aux thèmes du «Système des doléances et des plaintes relatives aux collectivités en tant qu'unités territoriales», de «La communication, la formation et la coopération internationale», et du «Plan stratégique de l’Institution du Médiateur ainsi que ses perspectives d’avenir».