Koosque360. Abdellatif Hammouchi, patron du pôle sécuritaire DGSN-DGST a reçu à Rabat une importante délégation espagnole conduite par le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras. Le point sur cette visite avec les quotidiens Al Ahdath et Assabah dont est tirée cette revue de presse.

Les relations maroco-espagnoles ont beau passer par des moments de plus ou moins fortes turbulences, cela n’a pas d'effet sur la coopération sécuritaire entre les deux pays, qui ont constamment continué à échanger des informations et des visites de hauts responsables sécuritaires, écrit d’emblée le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 12 août.

C’est dans ce cadre, ajoute le quotidien, qu’Abdellatif Hammouchi, Directeur général de sûreté nationale et de la surveillance du territoire (pôle DGSN-DGST) a reçu, mercredi 10 août à Rabat, le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras. Ce dernier était accompagné dans sa visite de travail par une délégation de haut niveau, comprenant le commissaire général du renseignement, Eugenio Pereiro Blanco, le commissaire général de la police judiciaire, Rafael Pérez Pérez, le commissaire général des étrangers et des frontières, Juan Enrique Taborda Alvaraz, la cheffe de la division de la coopération internationale, Alicia Malo Sanchez et le conseiller du directeur général, Jesus Ramirez Jara.

Cette visite exprime clairement la volonté des deux pays d’élargir et de renforcer le partenariat et la coopération qui lient les services de sécurité des deux pays. L’objectif étant, écrit Al Ahdath, de servir les intérêts des deux pays en matière de maintien de la stabilité et de la sécurité à travers l’échange d’expériences en matière de lutte contre le crime organisé et transfrontalier.

Les deux parties ont ainsi mis sur la table des discussions un ensemble de sujets et problématiques sécuritaires qui concernent en particulier le bilatéral, comme la menace des organisations extrémistes et groupuscules terroristes, les réseaux du crime organisé très actifs sur le flanc ouest de la Méditerranée, la traite des êtres humains, le trafic international de la drogue et des psychotropes. Al Ahdath ajoute que le renforcement de la sécurité des frontières entre les deux pays, la coopération en matière de police scientifique et technique, ainsi que la formation professionnelle des policiers ont été également abordés.

D’ailleurs, le quotidien Assabah du vendredi 12 août, croit savoir que les discussions entre Abdellatif Hammouchi et Francisco Pardo Piqueras ont porté sur un partenariat visant à former et mettre sur pied un corps d’élite opérationnel de la police. Ce corps d’élite sera ainsi chargé d’intervenir dans des opérations qualifiées de «hautement sensibles» et visant à protéger les intérêts, la sécurité et la stabilité dans et aux frontières des deux pays voisins.