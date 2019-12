© Copyright : DR

Des milliers de tonnes de lixiviat, du liquide toxique issu des déchets issus de la décharge d'Oum Azza, à Rabat, pourraient être déversés par camion dans l'océan. Les élus du parti de l'opposition de la Fédération de la Gauche Démocratique (FGD) alertent sur le risque d'une catastrophe écologique.

Une catastrophe écologique de grande ampleur serait sur le point de se produire dans la capitale. C'est en tout cas ce qu'affirment des élus de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) dans un communiqué diffusé vendredi 20 décembre dernier.

Omar Hyani, conseiller municipal de la FGD, précise dans un post sur son compte Facebook que des milliers de tonnes de lixiviat, un liquide résiduel qui provient de la percolation de l'eau à travers un matériau, en l'occurence des décheats de la décharge d'Oum Azza, pourraient être déversés par camion dans l'océan Atlantique.

Ce lixiviat, hautement toxique, s'est accumulé depuis des années dans des bassins près de cette décharge de la capitale et constitue non seulement une menace écologique et mais entraîne aussi d'importants désagréments olfactifs pour tous les R'batis.

"Le groupement intercommunal Al Assima, qui gère la décharge, et qui est dirigé par le PJD, s'apprète à déverser des milliers de tonnes de lixiviat dans la mer, au risque de produire une catastrophe écologique et la décimation de toute la vie marine", explique Omar Hyani.

En conséquence, les députés du FGD demandent que cette opération soit immédiatement arrêtée.