Le ministère des Affaires étrangères met en garde les résidents marocains au Burkina Faso, les appelant à rester vigilants. Une cellule de suivi a également été instaurée.

Au vu des récents développements que connaît le Burkina Faso suite au coup d'Etat survenu vendredi dernier, 30 septembre 2022, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a instauré une cellule de suivi, et installé des lignes téléphoniques à même d'accompagner les ressortissants marocains résidant dans le pays, et de répondre à leurs questions, apprend-on d’un communiqué du ministère reçu par Le360, également relayé par l'agence MAP.

Le ministère appelle les ressortissants marocains à observer la plus grande vigilance, à rester à leur domicile, à respecter les orientations de l'ambassade du Maroc à Ouagadougou et à communiquer avec elle via le numéro d'urgence mis en place à cet effet, en plus de suivre les mesures préventives que pourraient recommander les parties burkinabé, indique ce dimanche le même communiqué du ministère.

Trois lignes téléphoniques ont été installées pour communiquer avec la cellule de suivi.

- +212 5 37 67 63 50

- + 212 5 37 67 63 53

- + 212 5 37 67 62 51

Par fax: + 212 5 37 67 60 53

Par e-mail : [email protected]

Par numéro d'urgence de l'Ambassade du Maroc à Ouagadougou (téléphone et WhatsApp: +226 06 41 80 80).

Rappelons que des militaires emmenés par le capitaine Ibrahim Traoré ont annoncé avoir pris le pouvoir vendredi dernier, renversant le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même à la tête du pays depuis un précédent coup d'Etat, qui avait eu lieu en janvier 2022.

Mais dans un communiqué hier, samedi, l'armée a affirmé ne pas soutenir le nouveau putsch, et a minimisé les évènements en cours, les qualifiant de «crise interne» faisant l'objet de «concertations».