© Copyright : Ambassade des Etats-Unis au Maroc

Puneet Talwar, ambassadeur des Etat-Unis d'Amérique est arrivé mardi 15 novembre 2022 au Maroc pour assurer officiellement ses fonctions, annonce un communiqué de cette représentation diplomatique, diffusé hier, mercredi.

Puneet Talwar est arrivé le mardi 15 novembre dernier au Maroc pour assurer officiellement ses fonctions en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis auprès du Maroc, annonce-t-on dans un communiqué diffusé hier, mercredi.

Cité par ce communiqué, le nouvel ambassadeur de Washington à Rabat a déclaré se réjouir à l’avance «de travailler chaque jour au renforcement de notre partenariat avec le Maroc, l'un de nos plus anciens amis et le premier pays à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis».

«L'engagement des Etats-Unis et du Maroc à soutenir la paix, la sécurité et le développement régionaux -y compris la croissance économique durable sur le continent africain- est plus fort que jamais. Il en va de même pour notre engagement à travailler ensemble sur les défis mondiaux, y compris la crise climatique», a-t-il signalé.

Dans les semaines et les mois à venir, Puneet Talwar prévoit de s'entretenir directement avec le gouvernement et les citoyens marocains sur les liens profonds qui lient ces deux pays.

Puneet Talwar dispose d’une expérience professionnelle approfondie en matière de politique étrangère et de sécurité nationale dans le gouvernement américain, et a occupé des postes de haut niveau au Département d’Etat, à la Maison Blanche et au Sénat des Etats-Unis.

Il a été auparavant secrétaire d’Etat adjoint aux Affaires politico-militaires, assistant spécial du président et directeur principal au Conseil de sécurité nationale, ainsi que membre principal du personnel professionnel au Comité des relations étrangères du Sénat des Etats-Unis, où il a été le principal conseiller de Joe Biden, qui était sénateur à cette époque.

Puneet Talwar détient également une grande expérience professionnelle concernant les questions liées à l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient.