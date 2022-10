© Copyright : DR

Kiosque360. Une enveloppe budgétaire de 51 milliards de dirhams sera mobilisée chaque année pour assurer la généralisation de la protection sociale. D'ici fin 2022, le chantier permettra à 22 millions de bénéficiaires additionnels d'accéder à une assurance maladie obligatoire. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le chantier de généralisation de la protection sociale se concrétise à un rythme soutenu. Dans ce cadre, la généralisation de l'Assurance maladie obligatoire (AMO), qui figure parmi les piliers importants de ce chantier, touchera pas moins de 22 millions de bénéficiaires additionnels qui accéderont à une assurance maladie obligatoire qui couvre les frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation.



Cette étape sera suivie par «la généralisation des allocations familiales prévue au cours des années 2023 et 2024», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 25 octobre. Ce projet bénéficiera à «environ 7 millions d'enfants en âge de scolarité et 3 millions de ménages n’ayant pas d'enfants en âge de scolarité».



Après ces composantes, il sera procédé en 2025 à l’élargissement du fichier des bénéficiaires du système de la retraite et la généralisation des indemnités pour perte d'emploi. Pour la mise en œuvre de ce chantier, rappelle le quotidien, il a été procédé à «l’approbation de 22 décrets d'application de la loi 98.15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, et la loi 99.15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale».



Cet arsenal juridique a permis, à fin août 2022, à «environ 3,6 millions de personnes de bénéficier de l’AMO, dont 2.22 millions d’assurés», rappelle le quotidien. Le chantier s’accélère et la population couverte par l'AMO enregistre une croissance annuelle.



A partir de 2025, ajoute enfin le quotidien, «ce chantier mobilisera une enveloppe annuelle de 51 milliards de dirhams répartie entre la généralisation de l'AMO (14 milliards de dirhams), la généralisation des allocations familiales (19 milliards de dirhams), l'élargissement des bénéficiaires du régime de retraite (17 milliards de dirhams) et la généralisation de l’accès à l’indemnité pour perte d’emploi (1 milliard de dirhams)».