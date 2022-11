© Copyright : DR

Kiosque360. La voie semble être balisée à un quatrième mandat pour Mohamed Nabil Benabdallah à la tête du Parti du progrès et du socialisme (PPS), qui tiendra son 11e congrès national les 11, 12 et 13 novembre à Bouznika. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Environ 1.000 congressistes prendront part au 11e congrès national du Parti du progrès et du socialisme (PPS), qui se tiendra les 11, 12 et 13 novembre à Bouznika, pour renouveler les instances dirigeantes du parti. Ces congressistes représentant les régions éliront, à l’issue de ce congrès, un secrétaire général et les membres du comité central du parti.

D’après les sources du quotidien, qui se penche sur ce sujet dans son édition du mardi 8 novembre, «la voie semble être balisée à un quatrième mandat pour Mohamed Nabil Benabdallah». Car, précisent les mêmes sources, «les critères imposés pour présenter les candidatures pour le poste de secrétaire général rendraient la mission difficile pour les cadres du parti et ses leaders».

Il s’agit, explique le quotidien, «d’au moins deux mandats au sein du bureau politique du parti et de l’accréditation du congrès par l’obtention de la signature d’au moins 10% des congressistes appartenant à la moitié des régions du pays».

Ainsi, le candidat devrait présenter une liste portant «les signatures d’au moins 10% des congressistes avec leur nom et prénom, leur numéro de Carte d’identité nationale (CIN) et leur section provinciale». Et aucun congressiste ne peut signer plus d’une liste, précise la même source.

Le quotidien, qui se réfère à des sources au sein de la direction du parti, indique que «le congrès s’achemine vers l’élection de Nabil Benabdallah pour un nouveau mandat», faisant remarquer que «la question de la relève devrait être préparée suffisamment à l'avance avec une figure qui fait le consensus parmi la majorité des camarades pour assurer l’unité du parti et élargir son développement organisationnel afin de contribuer à son rayonnement dans le paysage politique, surtout que le parti est aujourd’hui dans l’opposition».

Dans une précédente déclaration au quotidien, un membre du bureau politique avait affirmé que «la conviction générale au sein du parti s’achemine vers l’élection de Mohamed Nabil Benabdallah pour un nouveau mandat».