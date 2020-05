© Copyright : DR

Kiosque360. Dans l’ordre du jour qu’il a adressé aux FAR à l’occasion du 64e anniversaire de leur création, le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'État-Major général, a salué la prompte réactivité des militaires dans la lutte contre le Covid-19 aussi bien sur le plan médical que sécuritaire.

A l’occasion du 64e anniversaire des Forces armées royales, le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat-Major général des FAR, a adressé un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et militaires de rang. Le souverain, qui tient toujours à célébrer cette occasion précieuse avec la famille de l’armée royale, a salué le dévouement et le sens du sacrifice des militaires marocains, que ce soit en défendant l’intégrité territoriale du royaume ou en participant à des missions de paix à l’étranger, comme c’est le cas au Congo démocratique et en Centrafrique. Le roi a mis en exergue l’adhésion forte et spontanée de l’armée dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, aussi bien sur le plan médical que sur le plan sécuritaire.

Les FAR, souligne le roi, ont mobilisé toutes les ressources humaines, matérielles, d’hébergement médical et logistiques dont ils disposent pour affronter cette pandémie et circonscrire sa propagation: «Vous avez démontré comme à l’accoutumée votre bonne volonté et votre qualification à participer aux côtés des autres intervenants à la gestion de ce fléau», indique le souverain dans l’ordre du jour. Dans ce contexte, le roi a mis en exergue la rapidité d’équipement et de déploiement des éléments des FAR dans l’installation des hôpitaux militaires de campagne et la mise à disposition de plusieurs centres relevant des FAR.



Des centres, ajoute le souverain, qui disposent d’une grande capacité d’accueil et pourraient être transformés le cas échéant en unités de mise en quarantaine. Sans oublier, précise le souverain, le renforcement des centres hospitaliers relevant du ministère de la Santé par des équipes médicales composées de médecins, d’infirmiers et d’assistantes sociales des FAR, de la gendarmerie et des forces auxiliaires. Un apport, poursuit le souverain, qui donne un bel exemple de solidarité nationale et professionnelle des militaires avec leurs homologues civils dans tous les établissements hospitaliers du royaume.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui publie le texte intégral de l’ordre du jour royal dans son son édition du vendredi 15 mai, souligne que le roi a salué la prompte réactivité de toutes les unités militaires dans toutes leurs composantes terrestres, aériennes et maritimes ainsi que celle de la gendarmerie royale. Leur forte implication, poursuit le souverain, en première ligne aux côtés des forces de sécurité et des services de l’administration territoriale a permis de faciliter le respect du confinement par tous les Marocains pour sa mise en œuvre.