Porteur d’un message royal, Younes Sekkouri reçu par le président camerounais, Paul Biya

Le ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri, reçu par Paul Biya au Palais de l'Unité à Yaoundé, le jeudi 17 novembre 2022.

VidéoLe ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a salué la coopération étroite entre le Royaume du Maroc et la République du Cameroun, mettant en avant les liens de fraternité et d’amitié entre le roi Mohammed VI et le président Paul Biya.