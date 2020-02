© Copyright : DR

Le ministre espagnol des Transports, José Luis Ábalos, a salué, dimanche, le soutien apporté par les pays voisins, notamment le Maroc, pour réduire l'impact des problèmes liés à la perturbation du trafic aérien aux îles Canaries, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

"Compte tenu de la situation dans l'espace aérien des îles Canaries liée notamment au manque de visibilité, je tiens à saluer les efforts de solidarité déployés par les pays voisins, en particulier le Maroc, le Portugal, la Mauritanie et le Cap-Vert, ainsi que l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), pour minimiser l'impact" de cette situation, a écrit le ministre sur son compte Twitter.

Les professionnels du transport aérien "ne se souviennent pas avoir jamais vu un temps aussi mauvais pour le transport aérien aux îles Canaries", a poursuivi le ministre.

Les huit aéroports situés sur l'archipel des Canaries ont fermé ce dimanche alors que des vents violents chargés de sable réduisaient nettement la visibilité. "La visibilité est très faible. Les avions qui devaient atterrir sur les îles ont été détournés vers l'Espagne continentale", a souligné une porte-parole de l'opérateur aéroportuaire Aena, citée par les médias.

Quelque 144 vols ont été touchés par la perturbation du transport aérien dans les îles Canaries, selon des sources du gestionnaire des aéroports espagnols (Aena), relevant que certains vols ont été détournés vers le Cap Vert, le Maroc, la Mauritanie et le Portugal. Le trafic aérien était revenu à la normale sur l'archipel quelques heures plus tôt dimanche, au lendemain de perturbations similaires qui avaient engendré l'annulation ou la déviation d'environ 280 vols, a fait savoir la même source.

L'opérateur avait suspendu samedi l'ensemble des vols au départ et à destination de Grande Canarie et tous ceux quittant les deux aéroports de Tenerife (nord et sud), à cause des vents violents chargés de poussière de sable, qui ont drastiquement réduit la visibilité des pilotes. Ce phénomène météorologique a aussi provoqué l’annulation de plusieurs événements sportifs et culturels aux Canaries.

Le gouvernement de l’archipel a décrété l’alerte et conseillé aux citoyens de rester chez eux.