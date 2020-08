Parti de la Justice et du Développement: Abdelilah Benkirane a-t-il démissionné de la vie politique?

Des informations de plus en plus insistantes ont circulé hier, samedi 29 août, sur les réseaux sociaux, faisant état de la démission de Abdelilah Benkirane du Parti de la Justice et du Développement (PJD). L'ancien chef du gouvernement, qui fut le secrétaire général de ce parti islamiste, répond.

Ce dimanche 30 août 2020, Abdelilah Benkirane a répondu à des «allégations» faisant état de sa démission du PJD. Sur le site Internet du parti, pjd.ma, l’ancien secrétaire général de la formation à référentiel islamiste, faisant partie de l'attelage gouvernemental, dément catégoriquement toute démission de son rôle dans ce parti. «Contrairement à ce qui a été publié sur les réseaux sociaux et surtout dans le site sy-turkey.com, Abdelilah Benkirane n’a pas démissionné du Parti de la Justice et du Développement, ni de la vie politique. Il n’a aucun lien avec le dossier de Settat et encore moins avec les 50 millions. Tout ce qui a été publié n’est que pur mensonge», lit-on sur le site du PJD. PJD: Ramid dément le «mythe» de la faillite de Benkirane Des militants du PJD à Settat ont été récemment interpellés dans une affaire d’escroquerie immobilière, dont le montant est estimé à 50 millions de dirhams. Benkirane, selon ces rumeurs qui persistent encore ce dimanche, aurait démissionné du parti en raison de ses liens avec les personnes incriminées. Mais le PJD a formellement démenti ces bruits.

Par Khalid Mesfioui