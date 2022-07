© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Kiosque360. Le président de la chambre des représentants a mis en garde les membres des commissions provisoires contre tout détournement à des fins personnelles. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le président de la chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a lancé un sévère avertissement aux membres des commissions provisoires thématiques qui seraient tentés de tremper dans des conflits d’intérêt, des règlements de comptes et la divulgation d’informations confidentielles. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 15 juillet, que Talbi Alami leur a demandé , dans une lettre, de se conformer à certaines dispositions, notamment le règlement intérieur et le code de conduite et d’éthique.

Et d’ajouter qu’«il faut s’armer de neutralité, d’objectivité et d’honnêteté et éviter d’utiliser les informations que vous recevez dans l’exercice de votre mission parlementaire à d’autres fins que celles dont vous êtes chargés». Le président de la chambre a demandé à tout membre qui se trouve en conflit d’intérêt avec les sujets traités par ces groupes de travail de l’aviser illico presto. La lettre a, par ailleurs, demandé à ces parlementaires de préserver le secret des travaux des commissions provisoires thématiques.

Le quotidien Assabah souligne que Talbi Alami a sommé ces parlementaires de ne pas divulguer les informations qu’ils détiennent d’une façon exclusive dans le but de servir un intérêt personnel ou des intérêts catégoriels particuliers. La lettre a, en outre, appelé les membres de ces groupes à porter une tenue vestimentaire correcte qui sied à l’institution parlementaire lors de l’accomplissement de leur mission que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte.

Cette mise en garde coïncide avec les préparatifs entamés par la chambre des représentants pour apporter des amendements au règlement intérieur afin de rationaliser les travaux des commissions provisoires thématiques ainsi que les missions d’information. Il faut rappeler que le bureau de la chambre des représentants a classé toutes les missions exploratoires réalisées à l’époque de la présidence de Habib El Malki. Des missions entachées de telles violations que certains n’ont pas hésité à accuser des parlementaires d’avoir transformé ces commissions en fonds de commerce.