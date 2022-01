© Copyright : DR

Pour le PPS (opposition), à l’origine de cette saisine, l'interdiction de l'importation de drones pénalise les entreprises marocaines qui utilisent ces appareils pour leur activité. Explications.

L’interdiction de l'importation de drones fait de nouveau débat. Le groupe parlementaire du Parti du Progrès et du socialisme (PPS) vient de saisir le gouvernement par une question écrite portant sur l’interdiction de ces importations, édictée au début de l'année 2015.

Voici à présent sept ans, un arrêté, décision conjointe des ministères de l’Intérieur et du Commerce extérieur avait en effet banni l’importation des drones, tout en permettant que cela soit rendu possible pour certaines sociétés ou des administrations publiques, en cas de nécessité professionnelle (production de films, de spectacles, travaux topographiques, etc.).

Pour les députés du PPS, cette décision pénalise lourdement les entreprises marocaines, alors que des marchés publics exigent d'avoir recours à des drones dans l’exécution des contrats (par exemple ceux liés au Plan Génération Green, de même que certains projets de développement).

Selon des estimations avancées par les parlementaires de ce parti de l'opposition, seules deux sociétés, sur un total de cinquante ont été autorisées, ces dernières années, à importer des drones.

Toutes les autres sociétés qui se sont vues notifier une interduction d'importer des drones, argumentent-ils, se retrouvent dans l’incapacité d’honorer leurs engagements, et ont donc dû subir de graves préjudices, qui menacent même la pérennité de leurs activités.