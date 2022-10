© Copyright : DR

Les travaux d'une conférence politique sur les liens entre la paix, la sécurité et le développement ont débuté ce mardi 27 octobre 2022 à Tanger, dans le contexte de la présidence marocaine du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine (UA) pour ce mois d'octobre en cours.

Organisée en partenariat avec le Département aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité de l’UA sous le thème «la promotion du Nexus Paix, Sécurité et Développement, perspective d’une intégration régionale», cette conférence, qui se poursuivra jusqu'au 27 octobre, constitue une opportunité idoine, à même de dégager avec toutes les parties prenantes des projets pilotes qui auront un impact réel sur la vie quotidienne des citoyens des pays d'Afrique de manière à contribuer à l'éradication des causes de l’extrémisme et du terrorisme dans le continent.

Les travaux de la conférence seront sanctionnés par l’adoption de la Déclaration de Tanger, qui consacrera l’importance de la relation entre paix, sécurité et développement dans les stratégies et programmes d’instauration de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme sur le continent africain.

Le Maroc, élu membre du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA pour la période 2022-2025, au cours du 35e Sommet de l’UA en février 2022 assure pour ce mois d’octobre en cours la présidence de cette instance décisionnelle de l’Union.

La présidence marocaine du CPS-UA s’inscrit dans la continuité des engagements du Royaume pour une Afrique pacifique, stable et prospère, et constitue une consécration des efforts de la diplomatie du Royaume dans le continent, sous le leadership du roi Mohammed VI, en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.