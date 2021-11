© Copyright : Fabrice COFFRINI / POOL / AFP

Le Maroc a apporté son soutien à la candidature du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour un second mandat à la tête de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tout en rendant hommage au travail accompli par cette importante agence onusienne dans le contexte difficile de la pandémie.

Ce soutien a été exprimé par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, dans une lettre adressée au Dr Tedros suite à l’annonce officielle le 29 octobre 2021, de sa candidature pour le poste de directeur général de l’OMS.

«Le Royaume du Maroc est honoré d’apporter son soutien entier à cette candidature», a souligné l’ambassadeur dans cette lettre, réitérant la ferme volonté et l’engagement du Maroc à œuvrer inlassablement pour la consolidation des liens de coopération entre le Royaume et l’OMS et pour l’accomplissement du mandat de Tedros Adhanom Ghebreyesus. à la tête de cette importante organisation, notamment dans le contexte pandémique actuel.

Omar Zniber a saisi cette occasion pour saluer les résultats remarquables des actions accomplies par le directeur général de l'organisation, malgré le contexte mondial difficile qui a marqué le monde au cours des deux dernières années.

«Le Royaume du Maroc rend hommage à l'immense travail que vous avez réalisé et, compte tenu des contraintes actuelles imposées par la pandémie, la reconduite de votre mandat relève de l’évidence, pour assurer la continuité et l’aboutissement des grands chantiers entamés par l’organisation, en termes, entre autres, de réforme de l’OMS, de préparation et réponse aux pandémies, et du financement durable», a-t-il poursuivi.

En effet, au cours des dernières années, et face à une pandémie sans précédent, impliquant de graves conséquences sanitaires, économiques et sociales, a-t-il poursuivi, «le Royaume du Maroc a pu prendre la mesure de votre engagement indéfectible et de votre action continue, pour apporter les réponses adéquates et mobiliser toutes les ressources à disposition, et à bon escient, pour contrecarrer la propagation du Covid-19».

Le Maroc, en tant que membre agissant et responsable de l’Organisation mondiale de la santé, s’engage à apporter son appui indéfectible à Tedros Adhanom Ghebreyesus en vue d’assurer pleinement le rôle et sa mission en pareille circonstance, a relevé Omar Zniber.

L’ambassadeur a estimé, dans ce sens, que les implications sanitaires de cette crise confirment, s’il en était encore besoin, que le renforcement de l’OMS, à tous les niveaux, de la préparation mondiale face aux pandémies et des systèmes nationaux de santé sont un investissement rentable et une priorité absolue à laquelle nous devons tous nous atteler au cours des années à venir.

Dans ce cadre, les défis liés à la production, le déploiement et la distribution équitable de vaccins doivent également être pris en considération, pour que les manquements constatés lors de la pandémie de Covid-19 ne se reproduisent plus à l’avenir, a-t-il soutenu.